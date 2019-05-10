موجز6.. مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة أن مايقرب من 70 مهاجرا على الأقل غرقوا قبالة ساحل تونس وتم إنقاذ 16.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت ، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

أصر شباب فلسطينيون على الصلاة تأدية صلاة أول جمعة فى رمضان بالمسجد الأقصى وسط المصلين، حيث منعت قوات الاحتلال دخول من أقل من 40 عاما لتأدية الفريضة، ليأتى هذا الشاب بسلم ويتسلق الحاجز الأسمنتى لإصرارة على تأدية الصلاة.

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، وعثر بحوزته على قطعتى أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدر الهيروين، وذلك عقب تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة.

قالت وكالة "ليجو" الإيطالية إنه تم العثور على جثة صبى يبلغ من العمر 17 عاما، ويسمى عمر جبر، ميتا، أمس فى حقل قصب بجانب نهر أدا بين كالوزيوكورت وأولجيناتى، فى مقاطعة ليكو، وذلك بعد أن اختفى عمر من منزله يوم الاثنين الماضى ومنذ ذلك الحين لم ترد أى أخبار عنه.

أدى المسلمون حول العالم، اليوم ، أول صلاة جمعة فى شهر رمضان الكريم، حيث شهدت المساجد في عموم إندونيسيا ازدحامًا كبيرًا من المصلين في أول صلاة جمعة بشهر رمضان المبارك ،وأدى آلاف الأشخاص صلاة الجمعة في مسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، الذي يُعد أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول جاهزية محمد صلاح نجم منتخب مصر للمشاركة في مباراة ولفرهامبتون المحدد لها بعد غد الاحد بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

عرضت فضائية روسيا اليوم، الصور الأولى للقاذفة الأمريكية "B-52" الاستراتيجية بقاعدة العديد فى قطر.

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مباريات مهمة وصعبة فى نفس الوقت تنتظر الزمالك خلال شهر مايو الجارى، سواء فى مسابقة الدورى المصرى، والتى ينافس فيها الأبيض على العودة إلى الصدارة، أو الكونفدرالية الأفريقية التى تأهل الفريق فيها للمباراة النهائية، وأصبح على بعد خطوتين "الذهاب والإياب" أمام فريق نهضة بركان المغربى، لحصد اللقب لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.

رشح حزب ايلينيس ريزو سباستيس اليونانى، أحمد عبد الحميد خلف سيد، مصرى الجنسية، ضمن قائمة الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبى، وبذلك يعتبر أول مرشح مصرى وعربى للبرلمان الأوروبى.

سيكون سفراء الكرة المصرية فى أندية إنجلترا على محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى وأحمد المحمدى على موعد مع ثلاث نهائيات خلال 22 يوماً.

تعرض نيمار نجم منتخب البرازيل ونادى باريس سان جيرمان لعقوبة جديدة بعدما قام بالاعتداء على أحد مشجعى رين عقب نهاية المباراة التى جمعتهما يوم 27 أبريل الماضى بملعب "دو فرانس"، فى نهائى بطولة كأس فرنسا.

يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لخوض مباراة مهمة أمام سموحة مساء غد، السبت، فى الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز باحثاً عن مواصلة التربع على عرش القمة.

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه من المقرر بدء تسليم أراضى مشروع بيت الوطن بالمدينة فى الفترة من يوم الأحد الموافق 9 يونيو المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر المقبل، لقطع الأراضى بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية، والمتبقى من المراحل السابقة، بالحى الخامس بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين فى الخارج.

"يا شهيد أنت حى ما مضى دهر وكانا ذكرك الفواح يبقى ما حيينا فى دمانا".. بيت شعرى من قصيدة يصف حال الشهداء الذين تُخلد ذكراهم مهما مضى من سنوات على فراقهم، وهكذا حال الشهيد النقيب محمد أنور، الذى استشهد خلال عمله بقسم شرطة الحسنة بسيناء، بالرغم من مرور ما يقرب من 3 سنوات على استشهاده، إلا أنه ما زال خالدا بعمله وبطولته.

تصدر مسلسل لمس أكتاف الحلقة 4، للنجم ياسر جلال، مؤشرات البحث على جوجل بعد عرض حلقة أمس والتى تمكن فيها النجم ياسر جلال من خطف انتباه الجمهور المصرى والعربى منذ بداية موسم الدراما، فبعد كل حلقة من حلقات المسلسل يتصدر مؤشرات البحث يوميا ليتربع وحيدًا على عرش التريندات.

ليس غريبا على منابر جماعة الإخوان التى تفننت فى فبركة الفيديوهات وتجزئتها، والاستعانة بتصريحات من الماضى، وتوظيفها باعتبارها حديثة، واستثمار ذلك فى خدمة أهدافها، وأخر ما فبركته، الاستعانة بفيديو قديم للفنان عادل إمام، على أنه فيديو حالى يتحدث فيه عن الدراما فى رمضان ويهاجمها، ويخرج ليؤكد أنه تم منعه من المشاركة فى دراما هذا العام.

تعكف هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على نشر الأكاذيب والتهويل من الأحداث فى الدول العربية، والسعى نحو إحداث وقيعة بين شعوب المنطقة والجيوش الوطنية سيما فى السودان والجزائر وليبيا.