فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ كافة المشروعات التى تتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، سواء داخلها، أو مشروعات تخدم على مشروع بها، ومنها مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر بدء تنفيذه خلال العام الجارى. Advertisements وفى هذا التقرير نستعرض أهم 10 معلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية وهى كالتالى..

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