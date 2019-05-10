شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها حفل إفطار جماعي، شارك فيه رجال وسيدات وشباب الجالية وبعض الشخصيات الإيطالية أصدقاء مصر والمصريين في إيطاليا ومسؤولة في محافظة ميلانو وحزب رابطة الشمال تيتسيانا فيكو والتي أبدت سعادتها بما شاهدته من روح الود والتفاهم التي تربط بين المصريين والإيطاليين المشاركين في حفل الإفطار وهذا هو ما يميز أبناء الجالية المصرية في إيطاليا عن باقي الجاليات الأخرى.

Advertisements

وعن حزب رابطة الشمال التي تنتمي إليه ويتزعمه ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي، أكدت فيكو أن الحزب لا يتخذ سياسة معادية للأجانب بصفة عامة كما يشيع البعض بصفة عامة، فالحزب وسالفيني يرحب بالمهاجرين الشرعيين الذين يساهمون بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الإيطالي، لكنه ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسببون قلاقل في إيطاليا.

وأكد محمود عثمان، رئيس رابطة الجالية بميلانو وضواحيها على أن هذه اللقاءات المشتركة تساعد وتعمق العلاقة بين الشعبين، خاصة الإيطاليين وذلك ليتعرفوا عن قرب على عادات المصريين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن حضور مسؤولة في المحافظة وفي أكبر حزب بتبني سياسة تتسم بالتشدد ضد الأجانب لهو أكبر دليل على نجاح سياسة الانفتاح نحو الآخر حتى إذا كان من المعارضين لوجود الأجانب بصفة عامة في إيطاليا.

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو

إفطار جماعي مصري إيطالي في ميلانو