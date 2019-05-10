شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة لـ«إيسيسكو» بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشؤون الفنية لرئاسة وفد مصر، في الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للإيسيسكو، والمقامة بالسعودية خلال الفترة من ٩ إلى١٠ مايو الجاري.

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صرح بذلك اليوم المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء.

وجاء على رأس جدول أعمال الدورة تعيين المدير العام الجديد للإيسيسكو (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)، الذي انتهى إلى الموافقة علي تعيين مرشح السعودية الدكتور سالم بن محمد المالك مديرًا جديدًا للمنظمة خلفًا للدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، حتى 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى فترة أخرى تبدأ بعد انتهاء هذه الفترة، وتستمر حتى عام 2024.

وهنأ وزير التعليم العالي الدكتور سالم بن محمد المالك، مُتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، كما تقدم بالشكر للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري على ما قدمه من جهود مخلصة وعطاء متميز خلال فترة رئاسته للمنظمة، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق.