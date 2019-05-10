شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين تفجير بغداد.. وتعرب عن تعازيها وتضامنها مع العراق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت مصر بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة سوق جميلة بشمال شرق العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن سقوط ٨ قتلى و١٠ مصابين.
وعبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة، عن التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم.
وأكدت مصر، وقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره.
وجدّدت مصر، فى البيان، مُطالبتها بضرورة العمل على التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرُف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
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