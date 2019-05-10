شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير عقب صلاة الجمعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب صلاة الجمعة، جولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير، والتي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق، التي قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين علي جوانب الطريق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه في هذا الإطار باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة، علي نحو يخدم أهالي المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، حيث تفقد أحد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالي المنطقة الذي كان يفترش الطريق من قبل، حرصا علي سلامته ولتوفير عمل له.

كان الرئيس قد أدى صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل الذي تم تشييده حديثا بناءً علي توجيهاته، وذلك إيذاناً بافتتاحه رسميا، حيث يتسع لنحو 400 مصل وأطلق عليه «مسجد الحي القيوم».

السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير

السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير

السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير

السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير

السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير

السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير

السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير