السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "الحي القيوم".. ويتفقد منطقة النخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة تفقدية عقب صلاة الجمعة، شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التي قامت بتوسعة حرم الطريق وازالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين علي جوانب الطريق.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة علي نحو يخدم أهالي المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، وإن الرئيس تفقد أحد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالي المنطقة الذي كان يفترش الطريق من قبل حرصا علي سلامته ولتوفير عمل له.

كان الرئيس السيسي قد أدى صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل الذي تم تشييده حديثا بناءً علي توجيهاته إيذاناً بافتتاحه رسمياً، حيث يتسع لحوالي 400 مصلي واطلق عليه "مسجد الحي القيوم".