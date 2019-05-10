10 شفاطات لسحب المياه الناتجة عن انفجار ماسورة بالخليفة المأمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

وجه محافظ القاهرة خالد عبدالعال بتوفير 10 شفاطات؛ لسحب المياه الناتجة عن انفجار ماسورة مياه بشارع الخليفة المأمون بنطاق حي الوايلي.

كما وجه المحافظ -خلال تفقده، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح ماسوره المياه التي انفجرت اليوم- بسرعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة بغلق اتجاه الحركة المرورية للقادم من العباسية إلى مصر الجديدة، وعمل التعديلات المرورية اللازمة؛ لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة.

وأكد على شركة الصرف الصحي بتوفير فنطاس المياه؛ لتوفير احتياجات المياه لسكان المناطق المحيطة، حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة الشيء لأصله.