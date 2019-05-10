طلب إحاطة بشأن مصير المعلمين المؤقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم، بشأن الشكاوى الخاصة بالمعلمين المتعاقدين بمسابقة التعاقدات المؤقتة 2019.

وأوضح النائب، في بيان اليوم الجمعة، أن وزراة التربية والتعليم أعلنت عزمها إنهاء تلك العقود المؤقتة نهاية شهر مايو، وإجراء مسابقة جديدة أول يوليو، في حين أن المعلمين المتعاقدين استوفوا الشروط واجتازوا الاختبارات والتدريب وحررت لهم عقود مؤقتة واستلموا عملهم.

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وقال إنه لن يتنازل عن معرفة الأسباب في الإقدام على هذه الخطوة، وتشريد هؤلاء المعلمين الذين تجاوز عددهم 36 ألف معلم في حين أن الوزارة، أعلنت فى الوقت السابق عن عجز المعلمين والذي يصل إلى 70 ألف معلم فكيف يعقل أن يتم تشريد هؤلاء المعلمين؟

وطالب بدوي، بتجديد العقود للمعلمين المؤقتين دون شروط حيث أنهم أجتازوا الاختبارات السابقة، مشيرًا إلى أن المعلم، ركن أساسي في بناء الدولة ويجب أن تنظر الدولة لهم نظرة تضمن حقوقهم وحقوق أسرهم حتى يكونوا قادرين على العطاء لأبنائنا ومستقبل الوطن.

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