غدًا.. مصر للطيران تسير أولى رحلات سفر معتمري رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
تبدأ شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، غدا السبت، تسيير أولى رحلاتها لنقل المعتمرين من مطارات القاهرة الدولي وبرج العرب بالإسكندرية والأقصر، إلى مطاري جدة والمدينة المنورة؛ لأداء عمرة شهر رمضان.
وذكرت الشركة- في بيان اليوم الجمعة- أنه من المقرر تسيير حوالي 500 رحلة جوية؛ لنقل المعتمرين وعودتهم، خلال الفترة من 11 مايو الجاري، وحتى 20 يونيو المقبل.
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