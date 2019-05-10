الإسكان تكشف استعدادات موسم الصيف: تطهير الخزانات وتوفير سيارات مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أصدرت وزارة الإسكان، حزمة من التكليفات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وكذلك رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشأن الاستعدادات لموسم الصيف، ومجابهة تزايد استهلاك مياه الشرب، وشددت على ضرورة استمرار توفير الخدمة بأعلى جودة للمواطنين خلال موسم الصيف.

وأكدت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- تطهير الخزانات الأرضية بمحطات تنقية مياه الشرب، والخزانات العلوية بالشبكات، ومراجعة عمل المولدات الكهربائية، واختبار جاهزية بطارياتها للعمل بدون معوقات، مشددة على ضرورة وضع خطة للتعامل مع المناطق الساخنة والمناطق العاملة بنظام المناوبات، من خلال توفير سيارات لمياه الشرب، وتحديد مناطق تمركز السيارات بتلك المناطق، وحث إدارات التوعية بالتواصل الفوري مع المناطق المتأثرة.

وأوضحت أنها تبذل قصارى جهدها في توفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال التنويع في مصادر المياه المختلفة، والتوسع في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، مضيفة أنه يتم بالتوازى مع ذلك زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى، ولا سيما بمناطق الريف المصرى، من خلال عدد من المشروعات المختلفة، والتي يتم تنفيذ بعضها بالتعاون مع الجهات الدولية.