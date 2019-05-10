"يعالج الاكتئاب وقرحة المعدة".. الصحة توضح فوائد العرقسوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عدّد فريق التغذية العلاجية بمعهد ناصر التابع لوزارة الصحة، فوائد كثيرة لتناول مشروب "العرقسوس" لصحة الإنسان على مدار العام.

وقال فريق التغذية العلاجية -في منشور توعوي اليوم الجمعة- إن العرقسوس علاج متميز لكافة مشاكل المعدة، حيث يعالج قرحة المعدة، ويعمل كمضاد طبيعي للحموضة، ويزيد من الغشاء المبطن لجدار المعدة، حيث أثببت أحدث الدراسات قدرته على مقاومة البكتيريا المسببة لقرحة المعدة.

ولفتت الدكتورة إيمان النقيطي، أخصائية التغذية العلاجية بمعهد ناصر، إلى أن العرقسوس يعالج العصبية والاكتئاب، إضافة إلى علاج البرد والأنفلونزا، ويساعد في علاج التهابات الحلق والتهابات الأحبال الصوتية، ويزيد من إفراز البلغم بطريقة صحية تساعد على طرد البلغم القديم والميكروبات ومنع انسداد الجهاز التنفسي، لافتًا إلى أن تناوله "سخن" أفضل للجهاز التنفسي.

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وأوضحت أن الغرغرة بالعرقسوس 4 مرات يومياً تساعد على التخلص من قرح الفم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مما يقلل الالتهابات ويحمي الكبد

وقالت الدكتورة دينا حفني، رئيس الفريق التغذية العلاجية، إن العرقسوس يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهذا يساعد على الارتواء وعدم الشعور بالعطش، ويستخدم أيضًا كعلاج لأصحاب الضغط المنخفض.

وشددت على منع تناوله لأصحاب الضغط المرتفع والحوامل، لأنه يسبب احتباس المياه في الجسم، مضيفة: "فوايد هايلة، ومشروب رائع، بس أهم حاجة الاعتدال في تناوله، يعني من كوب إلى اثنين يومياً لصحة أفضل".