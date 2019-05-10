مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الـ 14 بمنطقة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقيت سيدة مصرعها اليوم الجمعة، إثر سقوطها من الطابق الـ 14 غامضة بمنطقة عين شمس.

تلقت غرفة عمليات نجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين أن السيدة المتوفية في العقد السادس من العمر ومصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها، وتولت النيابة التحقيق.