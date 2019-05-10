قفز من الطابق الرابع.. ضبط مزارع بحوزته أسلحة نارية في مطاردة أمنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، طرف بخصومة ثأرية، بأسيوط بحوزته قطعتي سلاح ناري و120 طلقة نارية. وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام مزارع مُقيم العقال قبلي بدائرة مركز شرطة البداري، ينتمى لعائلة طرف نزاع ثأري مع عائلة أخرى، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى وصول القوات واستشعار المذكور بهم قام بالقفز من الطابق الرابع بمنزله لسطح منزل مجاور مكون من طابقين محاولًا الهرب، أمكن السيطرة عليه وضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد 4 خزائن بداخلهم 120 طلقة من ذات العيار - فرد رصاص، وتبين إصابته ببعض الجروح، وتم نقله للمستشفى وتم خروجه عقب تلقيه الإسعافات اللازمة. بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة والذخائر بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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