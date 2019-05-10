ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع ادارات المرور بمديريات الأمن، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4556 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1775 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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