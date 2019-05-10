قوافل الداخلية الطبية من تجوب مساكن عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة قافلة طبية ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار 3 أيام، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي مساكن عين شمس بدائرة قسم شرطة عين شمس، كما تم تخصيص اليوم الأخير للمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية.

وأسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبي على 122 حالة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.