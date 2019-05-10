مصر | وفاة مسنة بعد سقوطها من الطابق الـ14 في ظروف غامضة بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة مسنة بعد سقوطها من الطابق الـ14 في ظروف غامضة بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت سيدة مصرعها بعد سقوطها من الطابق ال14 فى ظروف غامضة بمنطقة عين شمس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الاهالى يفيد بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطة عين شمس، وعلى الفور أنتقلت اجهزة الأمن الى مكان الواقعة وتبين أن السيدة المتوفية فى العقد السادس من العمر ومصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وجارى جمع التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

"صاحب شركة سفريات".. سيدة تتهم زوجها بضربها وخطف ابنتها ببدر

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحرياتها لكشف ملابسات واقعة اتهام سيدة لطليقها بتعذيبها وخطف نجلتهما بمدينة بدر.

وكان تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من "أ. م"، ربة منزل، ضد زوجها "ح. م"، تتهمه بضربها ضربا مبرحا وطردها من شقة الزوجية بالإضافة إلى خطف نجلتهما وقالت المبلغة في محضر الشرطة إنها متزوجة منذ سنتين، واكتشفت بأنه أوهمها بأنه يمتلك شركة سفريات واتضح بأنها يعمل بها وليست ملكه، واكتشفت بأن صادر ضده حكمين بالحبس "شيك بدون رصيد " وبعد تفاقم المشكلات بينهما قام بالتعدي عليها بالضرب وطردها وسلب منها نجلتهما الرضيعة ولم تعرف عنها شيئا منذ أربعة أيام.

وتحرر المحضر رقم 3282، وتولت النيابة التحقيقات.

