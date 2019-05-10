مصر | حبس 3 أشخاص بسبب مشاجرة عنيفة بين عائلتين على أرض بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 أشخاص بسبب مشاجرة عنيفة بين عائلتين على أرض بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس 3 متهمين 4 أيام، على ذمة التحقيقات، بسبب مشاجرة عنيفة نشبت بسبب خلافات على قطعة أرض خاصة بالبحث العلمي.

كما طالبت النيابة فى وقت سابق الاستعلام عن حالة 4 مصابين في المشاجرة، وأمرت الاجهزة الأمنية بسرعه التحريات.

وتلقت مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي تفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي أولاد غنيم والسلمانية، ووقوع 4 مصابين.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، وبالفحص والتحرى تبين نشوب المشاجرة بسبب الخلاف علي قطعة أرض أملاك الدولة ورغبة كل من الطرفين بوضع اليد عليها بمنطقة حلوان البلد.

وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تم القبض على طرفي المشاجرة، وضبط الأسلحة المستخدمة ( أسلحة نارية وبندقية وفرد خرطوش)

وحرر عن ذلك المحضر رقم 12290 لسنه 2019 وتولت النيابة التحقيقات.