مصر | ضبط 3000عبوة أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3000عبوة أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث التموين بالقاهرة 6 الأف عبوة أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية بالسيدة زينب.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك صيدلية، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية قدرها 3آلاف عبوة وقرص أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، 2980 عبوة أدوية متنوعة خاصة بعلاج العديد من الأمراض مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة،340 عبوة أدوية مخدرة خاصة بعلاج الأمراض النفسية والعصبية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، تمهيداُ لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحضر الالزم بالواقعة، وجارى أخطار النيابة العامة للتحقيق