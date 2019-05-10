مصر | ضبط مخرج ومدير استوديو لإنشاء قناة فضائية غير مرخصة بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مخرج ومدير استوديو لإنشاء قناة فضائية غير مرخصة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر القناة، حيث تم التقابل مع شخصان (مخرج بالقناة -مدير أستوديو التسجيل بالقناة) وفى حضورهما تم تفتيش مقر القناة وضبط الآتى:

أولًا: استوديو تسجيل صوت للأغانى وضبط بداخله الأجهزة الآتية:



كما تم ضبط (مايك لتسجيل الصوت- سماعة صوت- سماعة أذن- جهاز تحكم صوت). وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج لتسجيل ومونتاج الأغانى التى يتم عرضها بالقناة ومحملة ببرامج مونتاج للصوت -دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا محمل عليها عدد كبير من الأغانى الشعبية والكليبات تحمل "لوجو" القناة وتحتوى مشاهد إستعراضية تخدش الحياء.كما تم ضبط (مايك لتسجيل الصوت- سماعة صوت- سماعة أذن- جهاز تحكم صوت). ثانيًا: بإستكمال تفتيش غرفة التحكم فى بث القناة تم ضبط الآتى:



وحدة مونتاج محملة بعدد كبير من الأغانى والكليبات التى يتم عرضها دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية والجهات الفنية المختصة.

برامج مونتاج ومنها الخاص برفع المحتوى على شبكة الإنترنت من خلال سيرفر مربوط بأحد الأقمار الصناعية الأجنبية والذى يقع بمداره القمر الصناعى المصرى.

خريطة البرامج الخاصة بالقناة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الدقى بالجيزة بإنشاء وإدارة قناة فضائية متخذًا من شقة بعقاركائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مقرًا لتسجيل الأغانى وبث وإدارة تلك القناة.

جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه البرنامج الخاص برفع المحتوى على شبكة الإنترنت.

كاميرا تصوير محترفين.

مايك تسجيل خارجى.

راوتر للإتصال بالإنترنت.

كشاف إضاءة للتصوير بالحامل الخاص به.

وحدة تخزين خارجية "هارد ديسك" محمل عليها أغانى شعبية تذاع على القناة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.