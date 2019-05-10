مصر | ضبط عاطل أثناء ترويجه كيلو "حشيش" بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل أثناء ترويجه كيلو "حشيش" بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، فى كمين أعد لضبطه بذات الدائرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى، 2 هاتف محمول.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المشدد 10 سنوات لمتهم والمشدد 7 أعوام لـ3 متهمين بقضية قتل مواطن بالأميرية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها بمعاقبة في واقعة قتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبدالفتاح، وأمانة سر شريف محمد وأحمد رفعت.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "صبري إسماعيل، أحمد إسماعيل، باسم محمد، محمد إسماعيل، يوسف رمضان"، بقتل المجني عليه "م.ا" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كنّا شرع المتهمين فى قتل المحنى عليه " أحمد محمود" والمارة بقصد ترويعهم وبث الرعب فى أنفسهم.