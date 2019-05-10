مصر | ضبط عاطل أثناء ترويجه كيلو "حشيش" بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنيه بالقاهرة من القبض على عاطل لاتجارة بالمواد المخدرة وبحوزتة كيلو حشيش بمصر الجديدة.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، فى كمين أعد لضبطه بذات الدائرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المشدد 10 سنوات لمتهم والمشدد 7 أعوام لـ3 متهمين بقضية قتل مواطن بالأميرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها بمعاقبة في واقعة قتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية.

وعاقبت المتهم محمد إسماعيل، غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة كل من صبري إسماعيل وأحمد إسماعيل وباسم محمد حضوريًا، بالسجن المشدد 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة يوسف رمضان، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبدالفتاح، وأمانة سر شريف محمد وأحمد رفعت.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "صبري إسماعيل، أحمد إسماعيل، باسم محمد، محمد إسماعيل، يوسف رمضان"، بقتل المجني عليه "م.ا" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كنّا شرع المتهمين فى قتل المحنى عليه " أحمد محمود" والمارة بقصد ترويعهم وبث الرعب فى أنفسهم.

