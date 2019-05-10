مصر | عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عنصر إجرامي مصرعه، بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين، بمنطقة السحر والجمال في الإسماعيلية.

وجاء ذلك استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال، مكانًا لترويج المواد المخدرة، واستمرارًا للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها.

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وفي ضوء ورود معلومات لمجموعات العمل، تفيد برصد عنصر شديد الخطورة قام بنقل نشاطه للظهير الصحراوي بطريق القاهرة – السويس دائرة قسم فيصل بمديرية أمن السويس هربًا من الضربات الأمنية المكثفة على منطقة السحر والجمال.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والجهات الأمنية المعنية، ولدى إستشعار العنصر اقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التى بادلته بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرعه ونشوب حريق بالدراجة النارية التى كان يستقلها وجثته، وعُثر بجواره على، 2 بندقية آلية " إحداهما محترقة"، عدد من الخزن وفوارغ طلقات مختلفة الأعيرة " محترقة" – طبنجة روسى وعدد 2 خزينة لذات العيار – كمية محترقة من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، نظارة رؤية ليلية، هاتف محمول، مبلغ مالى بلغ 34 ألف جنية، جزء منه محترق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. جدير بالذكر أن جهود الحملات الأمنية المتتالية على منطقة السحر والجمال قد أسفرت خلال الأشهر الأخيرة عن ضبط، 199 عنصرًا إجراميًا وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و66، قطعة سلاح نارى بالإضافة إلى مصرع 7 من العناصر الإجرامية خلال تبادل إطلاق إطلاق النيران مع القوات.

وجارٍ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.