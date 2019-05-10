مصر | عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقي عنصر إجرامي مصرعه، بحوزته ذخائر وكمية من مخدر الهيروين، بمنطقة السحر والجمال في الإسماعيلية.
وجاء ذلك استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال، مكانًا لترويج المواد المخدرة، واستمرارًا للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها.
وفي ضوء ورود معلومات لمجموعات العمل، تفيد برصد عنصر شديد الخطورة قام بنقل نشاطه للظهير الصحراوي بطريق القاهرة – السويس دائرة قسم فيصل بمديرية أمن السويس هربًا من الضربات الأمنية المكثفة على منطقة السحر والجمال.
جدير بالذكر أن جهود الحملات الأمنية المتتالية على منطقة السحر والجمال قد أسفرت خلال الأشهر الأخيرة عن ضبط، 199 عنصرًا إجراميًا وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و66، قطعة سلاح نارى بالإضافة إلى مصرع 7 من العناصر الإجرامية خلال تبادل إطلاق إطلاق النيران مع القوات.
وجارٍ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.