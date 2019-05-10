أخبار مصر | محافظ الجيزة: جزاءات مشددة علي أي عامل يستغل ملابس العمل في التسول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: جزاءات مشددة علي أي عامل يستغل ملابس العمل في التسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تطبيق جزاءات مشددة علي اي عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال التسول خلال شهر رمضان.

وأكد أن بعض من العمال الغير منتمين لهيئة النظافة يقومون بارتداء ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة ويمارسون التسول مما يشوه من صوره عمال الهيئة المكافحين والذين يؤدون واجبهم الوظيفي علي أكمل وجه دون انتظار مقابل.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركه بالتنسيق مع شرطة المرافق علي الطرق والشوارع الرئيسية لضبط اي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

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ودعا "راشد" مواطني الجيزة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لاي فرد يتسول بزي عامل النظافة مؤكدا انهم يمارسون الغش والتدليس علي المواطنين خاصه خلال شهر رمضان الكريم.

كما وجه المحافظ بمتابعه دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان سواء قبل او بعد الافطار للتأكد من اداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير.

وأكد أنه سيتابع يوميا حاله النظافة قبل وبعد الافطار ولن يتم السماح بانخفاض مستوي النظافة خاصه بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة اشاد به العديد من المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم مكافأة العمال المجتهدين والمخلصين في عملهم نهاية شهر رمضان تتويجا لما بذلوه من جهد.