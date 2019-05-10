أخبار مصر | "الشباب والرياضة": منحة "ناصر للقيادة الإفريقية" تشهد إقبالًا شديدًا من شباب القارة السمراء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة": منحة "ناصر للقيادة الإفريقية" تشهد إقبالًا شديدًا من شباب القارة السمراء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منحة "ناصر للقيادة التحويلية"، التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني- مكتب الشباب الإفريقي)، إقبالًا شديدًا من شباب دول القارة الإفريقية خلال أولى أيام التسجيل؛ حيث بلغ عدد المتقدمين ٢٥٤ قيادة شابة من ٤١ دولة إفريقية بالنسب المئوية الآتية: الجزائر (1.6%)- أنجولا (1.6%)- بنين (0.8%)- بوتسوانا (0.8%)- بوروندي (1.6%)- كب فيردي (0.4%)- الكاميرون (1.6%)- تشاد (2.8%)- جمهورية الكونغو الديمقراطية (1.2%)- جمهورية الكونغو برازافيل (0.8%)- جيبوتي (0.4%)- إرتريا (0.4%)- اسواتيني (0.4%)- إثيوبيا (3.1%)- غامبيا (2%)- غانا (3.5%)- غينيا (0.8%)- كينيا (3.2%)- ليبيريا (4.3%)- ليبيا (1.6%)- مدغشقر (0.4%)- مالاوي (6.7%)- مالي (1.6%)- موريشيوس(0.4%)- المغرب (0.4%)- موزمبيق (0.8%)- ناميبيا (0.4%)- نيجيريا (25.2%)- رواندا (1.6%)- سيراليون (3.1%)- الصومال (2.8%)- جنوب إفريقيا (1.2%)- جنوب السودان (1.2%)- السودان (2%)- تنزانيا (2.8%)- توجو (0.4%)- تونس (2%)- أوغندا (3.1%)- زامبيا (3.5%)- زيمبابوي(2%).

ويستمر التسجيل وتلقي الطلبات عن طريق ملء استمارة المشاركة، من خلال الرابط التالي:

في موعد أقصاه 15 مايو الجاري، على أن يتم التواصل مع المقبولين بدءً من 13 مايو الجاري كمرحلة أولى.

وتستهدف المنحة، التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو المقبل بمركز التعليم المدني بالجزيرة، 100 شاب قيادي تنفيذي من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وصناع القرار بالقطاع الحكومي، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، وشباب المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين بمراكز البحوث الاستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين.

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وتُعد المنحة إحدى آليات تنفيذ مبادرة(1Million by 2021) لتأهيل مليون شاب إفريقي بحلول عام 2021، التي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي مؤخرًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة، بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة- برئاسة الدكتور أشرف صبحي- على القيام بدورها المنوط بتعزيز دور الشباب الإفريقي من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلي تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم؛ تنفيذًا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي شهد تمثيلًا مشرفًا لشباب الدول الإفريقية تنفيذًا لقرار الرئيس بأن يكون عام 2019 عام التعليم.

كما تُعد "ناصر" أول منحة (إفريقية– إفريقية) تستهدف القيادات الإفريقية الشابة التنفيذية ذات التخصصات المتنوعة داخل مجتمعاتهم، وهي إحدى آليات عناصر التمكين الحاسمة للتحول الإفريقي التي أقرتها نصًا أجندة إفريقيا 2063؛ وذلك لترسيخ القيم الإفريقية وتعزيزها من خلال الاعتماد على الذات، والتضامن، والعمل الجاد، والازدهار الاجتماعي، والبناء على النجاحات الإفريقية والخبرات وأفضل الممارسات لصياغة النموذج الإفريقي للتحول. كما تُعد المنحة إحدى آليات "تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب"، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019.