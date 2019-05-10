أخبار مصر | مفاجأة.. اكتشاف غرفتين تحت الأرض بالقرب من مقبرة توت عنخ آمون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. اكتشاف غرفتين تحت الأرض بالقرب من مقبرة توت عنخ آمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت عدة صحف أجنبية منها أخبار الأدب الإنجليزية وناشيونال جيوجرافيك وحياة العلم، في أخبار لهم صادرة أمس، عن أن باحثين إيطاليين كشفوا عن تجويفين تحت سطح وادي الملوك يمكن أن يمثلوا غرفًا قديمة غير مكتشفة على بعد أمتار من قبر الملك توت عنخ آمون.

وقام فريق من الباحثين بقيادة فرانشيسكو بورسيللي من جامعة بوليتكنك في تورينو بإيطاليا، بإجراء مسح جيوفيزيائي، وهو أسلوب استكشاف علمي يسمح للباحثين بالنظر تحت الأرض للكشف عن التجويفين.

التجويفين غير مرتبطين بقبر الملك توت عنخ آمون، لكنهم "مثيران للاهتمام بشكل خاص من حيث أنهما لا يبدو أنهما مرتبطان بتجويفات معروفة تحت الأرض".

وتشير نتائجهم إلى أن التجويف الأول، إذا كان من صنع الإنسان بالفعل وليس طبيعيًا ، يمكن أن يمثل فراغًا ربما يعود إلى عصر مصر القديمة؛ يشير عمقها وموقعها إلى أنه من غير المحتمل أن يكون تم إنشاؤها بواسطة نشاط بشري أحدث.

ويقع التجويف على بعد حوالي 12 مترًا من غرفة دفن الملك توت عنخ آمون، بنفس محاذاتها بين الشمال والجنوب تقريبًا وبارتفاع أعلى من سقف مقبرة الملك، وحجمه مماثل تقريبًا لمقبرة توت عنخ آمون.

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والتجويف الثاني، وهو أيضًا فراغ محتمل ، هو "شكل ممتد" ، يقع بالقرب من منطقة الحفريات الأثرية السابقة ، مما يعني أنه إذا كان من صنع الإنسان ، فقد لا يكون قديمًا. يقع بين تلال الوادي ومدخل قبر توت عنخ آمون.

ويقول كريس نونتون، عالم مصريات ومؤلف كتاب "البحث عن المقابر المفقودة في مصر": "لم يتم حفر الوادي بالكامل، حتى في المنطقة المحيطة بمقبرة توت عنخ آمون، التي نعرف أنها كانت قيد الاستخدام في أواخر الأسرة الثامنة عشرة" (1549-1298 قبل الميلاد).

يضيف ناونتون أن علماء المصريات لم يكتشفوا بعد مكان رفات بعض أفراد أسرة الملك الثامن عشر من أسرة الملك الحاكمة، بما في ذلك رفات الملكة نفرتيتي.

ويقول: "إذا تم العثور على هذا القبر في أي مكان في الوادي، فقد يبحث المرء عن المواقع التي كان يستخدمها القدماء في ذلك الوقت تقريبًا، والمنطقة المحيطة بقبر توت عنخ آمون تناسب تلك الفاتورة" ، على الرغم من وجود احتمالات أخرى أيضًا.

وتم التعرف حتى الآن على 64 مقبرة في وادي الملوك ، لكن ليس جميعها هي مدافن الفراعنة الكبرى؛ بعضها صغير - وأحيانًا غرفة واحدة فقط ذات عمود - وغير مزخرفة.

وكانت هذه المدافن موهوبة لأفراد الأسرة الحاكمة أو أفراد العائلة المالكة ، أو كانت تستخدم لتخزين مواد التحنيط. بعض المقابر تحتوي على حيوانات محنطة ، وربما حيوانات أليفة ملكية، وهناك حاجة إلى مزيد من التحليل لمثل هذه الحالات لفهمها بشكل أفضل.