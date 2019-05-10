أخبار مصر | بعد حادث العراق الإرهابي.. بيان هام من مصر وطلب عاجل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حادث العراق الإرهابي.. بيان هام من مصر وطلب عاجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت مصر، عن إدانتها بأشد العبارات لحادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف منطقة سوق جميلة شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى و10 مصابين.

وقدّمت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم، مؤكداً وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره.

وجدّدت مصر مطالبتها بضرورة العمل على التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرُف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.