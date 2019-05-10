شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتذار العلني بالصحف.. احتواء أزمة بين محافظ دمياط ورجل أعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى نشر 4 إعلانات اعتذار بصحف يومية في احتواء أزمة بين محافظ دمياط الدكتورة منال ميخائيل، وأحد رجال الأعمال بمدينة رأس البر.

بدأت تفاصيل الواقعة قبل يوم شم النسيم عندما توجهت حملة مكبرة لأسواق رأس البر لمراقبة الأسعار ومتابعة مدي صلاحية السلع الغذائية تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، حيث توجهت الحملة لمحل يمتلكه رجل الأعمال وقامت بفحص السلع الموجودة بالمحل، مما تسبب في مشادة كلامية بين أعضاء الحملة ونجل صاحب المحل تطورت لتطاول ودفع الأخير لمسؤول الحملة باليد اعتراضا علي قوله بعدم سلامة إحدى السلع.

وعلى الفور تم إبلاغ محافظ دمياط التي أصرت علي اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية وتحرير محضر بقسم شرطة رأس البر لإثبات الواقعة وضبط وإحضار المعتدي بتهمة الاعتداء علي موظف أثناء تأدية وظيفته، مما دعا رجل الأعمال لتكثيف الوساطات لاحتواء الموقف وإنقاذ نجله من الحبس، وسط اشتراطات من قيادات المحافظة بوجوب اعتذاره في عدد من الصحف اليومية لرد اعتبار اللجنة.