شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال إصلاح ماسورة مياه بـ«الخليفة المأمون» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال إصلاح ماسوره مياه انفجرت، صباح الجمعة، بشارع الخليفة المأمون بنطاق حى الوايلى. ووجه المحافظ بسرعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة بغلق الحركة المرورية القادم من العباسية إلى مصر الجديدة وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة. محافظ القاهرة يتابع إصلاح ماسورة مياه بمنشية البكرى وشدد على شركة الصرف الصحى بتوفير أكثر من عشر شفاطات لشفط المياه من الشارع، وأكد توفير فنطاس المياه لتوفير احتياجات المياه لسكان المناطق المحيطة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح واعادة الشئ لأصله.

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