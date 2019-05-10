شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 100 ألف طن قمح للصوامع والشون بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، إن عمليات توريد أقماح الشون تجري يوميًا وبشكل منتظم، مُوضحًا أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 100 ألف طن للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف «يوسف» أن هناك لجنة مشكلة من كل الجهات المعنية لاستلام القمح وفق جدول زمني ومراحل عمل محددة، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح في كل المراكز بسهولة ويسر، مؤكدًا أن لجان استلام القمح متواجدة في كل نقاط الاستلام، دون إجازات، من الساعة الـ8 صباحًا إلي 8 مساءً برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

من جانبه، شدد المحافظ اللواء قاسم حسين، على ضرورة جاهزية الصوامع المطورة والشون المجهزة والمستوفاة لكل الشروط القانونية واللائقة لعملية تخزين القمح وتوفير العديد من نقاط ومراكز التجمع المختلفة بكل مراكز المحافظة، لافتا أنه تم فتح 5 هناجر لاستقبال محصول القمح، وذلك بـ3 مراكز وهي مغاغة، سمالوط وملوي، بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول، وتيسيرًا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية.