شكرا لقرائتكم خبر عن حبس كويتي وبراءة مصري من تهمة الدعوة للانضمام لـ«داعش» بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة التمييز الكويتية، بتأييد حكم محكمة الاستئناف، بحبس كويتي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبراءة مصري وآخر «من غير محددي الجنسية»، من تهمة الدعوة للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت بحبس المتهم الكويتي 10 سنوات، والمتهمين المصري والآخر 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما، بعد أن وجهت لهم تهم تأييد ودعم تنظيم «داعش» الإرهابي، وتوزيع منشورات بعدد من المساجد، تدعو للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وكذلك قلب نظام الحكم في الكويت والخروج على ولاة الأمر.

ورحلت الأجهزة الأمنية المعنية المتهم الكويتي إلى السجن المركزي لتنفيذ العقوبة، فيما قامت ببدء إجراءات الإفراج عن الإثنين الآخرين، تنفيذا لحكم محكمة التمييز الكويتية.