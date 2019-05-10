شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مصر للطيران تسير أولى رحلاتها لنقل المعتمرين إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة مصر للطيران، غداً السبت تسيير أولي رحلاتها لنقل المعتمرين من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالأسكندرية، ومطار الأقصر، إلى الأراضي المقدسة لأداء عمرة شهر رمضان .

وقالت مصادر بالشركة أن الخطوط الجوية لمصر للطيران، تسيير خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية ، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال الفترة من 11 مايو الجاري وحتى 20 يونيو المقبل.

واضافت المصادر أن الشركة اتخذت كافة إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة ومشقة فريضة الصوم، حيث تتم كافة الاستعدادات من قبل الشركات التابعة بالتوازي، فقد اتخذت شركتي مصر للطيران للخدمات الأرضية والصيانة والأعمال الفنية كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فى تلك الفترة وبما يتناسب مع ذروة النشغيل، وذلك حرصاً على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة.

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وأضافت المصادر أنه تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.