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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة جمعة فى رمضان بمسجد عمرو بن العاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المئات من المواطنين، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، فى رحاب مسجد عمرو بن العاص، بمشاركة عدد كبير من السيدات.
واستعد المسجد لاستقبال تلك الأعداد بنشر المصاحف بأعداد كبيرة بين رواده، ويتميز مسجد عمرو بن العاص بأجوائه الروحانية، خاصة فى شهر رمضان، كما شهدت ساحة المسجد إقبالا كبيرا من الاطفال الذين حرصوا على الحضور مع ذويهم.
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