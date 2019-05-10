أخبار مصر

أول صلاة جمعة فى رمضان بمسجد عمرو بن العاص

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة جمعة فى رمضان بمسجد عمرو بن العاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المئات من المواطنين، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، فى رحاب مسجد عمرو بن العاص، بمشاركة عدد كبير من السيدات.

واستعد المسجد لاستقبال تلك الأعداد بنشر المصاحف بأعداد كبيرة بين رواده، ويتميز مسجد عمرو بن العاص بأجوائه الروحانية، خاصة فى شهر رمضان، كما شهدت ساحة المسجد إقبالا كبيرا من الاطفال الذين حرصوا على الحضور مع ذويهم.

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (1)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (2)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (3)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (4)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (5)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (6)
 

 

Advertisements
صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (7)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (8)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (9)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (10)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (11)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (12)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (13)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (14)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (15)
 

 

صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان (16)
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول صلاة جمعة فى رمضان بمسجد عمرو بن العاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا