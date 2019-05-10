انت الان تتابع صحفيون وسياسيون في عزاء الراحل هاني شكر الله (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من العزاء

شارك صحفيون وسياسيون وشخصيات عامة في عزاء الصحفي الكبير هاني شكر الله، الذي تلقته أسرة الراحل تتقدمهم الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور سابقًا. وكان من أبرز الحضور في العزاء، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، والفنان سيد رجب، والفنانة بشرى، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي إبراهيم منصور، وأحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، وغيرهم.

ورحل الصحفي هاني شكر الله، يوم الأحد الماضي، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد مسيرة كبيرة من العمل المهني أسهم فيها في عدة تجارب صحفية وحقوقية وبحثية، وألف كتابًا بعنوان "مصر والعرب والعالم" الصادر عن الجامعة الأمريكية. وأسس شكر الله عام 1985 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفي عام 1991 ترأس تحرير جريدة "الأهرام

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