انت الان تتابع شريف مدكور يرد على سيدة: بتعالج على حسابي (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شريف مدكور

خرج الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الشخصي على «فسيبوك» بمقطع فيديو ليطمئن الجميع على حالته الصحية بعد إجرائه عملية استئصال ورم خبيث في القولون، وليكشف عن مجموعة من الحقائق بعد ادعاء سيدة يعانى ابنها من مرض السرطان فى العظام، بأن مدكور يتلقى العلاج على نفقة الدولة فى مستشفى حكومي، ومطالبتها بعلاج نجلها مثل شريف مدكور، على حد قولها. وأكد شريف مدكور أنه لا يتلقى العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز أن يتم ربط تواجده داخل أحد المستشفيات الحكومية بأنه يتلقي العلاج على نفقة الدولة.

وقال: «أنا بتعالج على حسابي الخاص فى مستشفى حكومى، وأقوم بدفع أموال مثل أى مستشفى خاصة». وأضاف مدكور أنه يضع بنزين 95 في سيارته لأنه غير مدعوم من الدولة، وحتى لا أستخدم شيئا ليس من حقي، بالإضافة إلى أن الضرائب الخاصة بى أقوم بسدادها فى مواعيدها المحددة، ولا أسعى إلى الوساطة والمحسوبية.