شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: جزاءات رادعة لكل من يستغل ملابس عمال النظافة في التسول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم تطبيق جزاءات مشددة على أي عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال التسول خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محافظ الجيزة، في تصريحات اليوم، إن بعض العمال غير المنتمين لهيئة النظافة يقومون بارتداء ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة ويمارسون التسول مما يشوه من صوره عمال الهيئة المكافحين الذين يؤدون واجبهم الوظيفي على أكمل وجه دون انتظار مقابل .

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ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركه بالتنسيق مع شرطة المرافق على الطرق والشوارع الرئيسية لضبط أي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

ودعا مواطني الجيزة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لأي فرد يتسول بزي عامل النظافة، مؤكدا أنهم يمارسون الغش والتدليس على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

كما وجه المحافظ بمتابعه دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان سواء قبل أو بعد الافطار للتأكد من أداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير .مؤكدا أنه سيتابع يوميا حالة النظافة قبل وبعد الافطار ولن يتم السماح بانخفاض مستوى النظافة خاصة بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة أشاد به العديد من المواطنين .

وأشار محافظ الجيزة إلى انه سيتم مكافأة العمال المجتهدين والمخلصين في عملهم نهاية شهر رمضان تتويجا لما بذلوه من جهد .