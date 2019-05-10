شكرا لقرائتكم خبر عن «إفطارك عندنا ومن صنع إيدينا».. مبادرة شباب الإسماعيلية في شهر الخير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجموعة من فتيات وشباب الإسماعيلية من الطلبة والطالبات، بالتعاون مع أبناء العائلات وسيدات المجتمع بالإسماعيلية، مائدة إفطار رمضانية مجانية «مائدتى» مفتوحة للجميع تحت شعار «إفطارك عندنا ومن صنع إيدينا».

لم يكتفِ منظمو «مائدتي» بالخيمة الكبيرة التي أقاموها أمام مبنى مكتبة مصر بحى الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية، بل إنها امتدت إلى تنظيم مجموعات شبابية تطوف أقسام الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام والجامعي لتوزيع وجبات طازجة على المصابين والمرضى وذويهم.

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فتيات وشباب ينظمون أفطار «مائدتى» بالإسماعلية

فتيات وشباب ينظمون أفطار «مائدتى» بالإسماعلية

تقول إيمي موسى، مؤسسة وصاحبة الفكرة، إنها «بدأت بنفسها وقامت بمساعدة والدتها فاطمة مرجان وجدها الراحل بإقامة أول مائدة فردية لإفطار المحتاجين، وإنها كانت تطهي الطعام بنفسها في المنزل وتقدمه لضيوف المائدة، ثم تجاوب معها عدد كبير من صديقاتها وزملائها وسيدات المجتمع بالإسماعيلية، وقاموا بالطهى في منازلهم وكانوا يرسلون الطعام مباشرة إلى المائدة حتى أصبحت أشهر مائدة خيرية بالمحافظة وانضم لها مجموعات شبابية متحمسة لعمل الخير».

فتيات وشباب ينظمون أفطار «مائدتى» بالإسماعلية

فتيات وشباب ينظمون أفطار «مائدتى» بالإسماعلية

فتيات وشباب ينظمون أفطار «مائدتى» بالإسماعلية

وتضيف: «أنواع الطعام بالمائدة تشمل اللحوم والأسماك والدواجن والحلويات والعصائر من أجود الأنواع، بل إن بعضهن قمن بطهي الـ(سي فود) والجمبرى لتقديمه بالمائدة».

وتؤكد ياسمين عبدالمحسن، من المنظمين للمائدة، أن الإقبال أصبح كبيرا على المائدة، وأن نجاح التجربة جذب المئات من المواطنين للمشاركة فيها، وهناك من 500 لـ1000 وجبة توزع يوميا.

فتيات وشباب ينظمون أفطار «مائدتى» بالإسماعلية