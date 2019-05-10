شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. والقاهرة «32» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «18- 32»، الإسكندرية «15 – 29»، قنا «19– 33»، الأقصر «18- 34»، وأسوان «20– 35».