شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة وبحوزته أسلحة نارية وهيروين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة والعثور بحوزته على قطعتي سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدر الهيروين، وذلك عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.

جاء ذلك استمرارا للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها، وفى ضوء ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد رصد عنصر شديد الخطورة قام بنقل نشاطه للظهير الصحراوي بطريق القاهرة – السويس دائرة قسم فيصل بمديرية أمن السويس، هرباً من الضربات الأمنية المكثفة على منطقة السحر والجمال.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنطقة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والجهات الأمنية المعنية، ولدى استشعار العنصر اقتراب القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلته بالمثل، وأسفر ذلك عن مقتله ونشوب حريق بالدراجة النارية التي كان يستقلها وفي جثته، وعُثر بجواره على بندقيتين آليتين «إحداهما محترقة» – وعدد من الخزن وفوارغ طلقات مختلفة الأعيرة «محترقة»، وطبنجة روسي وخزينتين لذات العيار وكمية محترقة من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش ونظارة رؤية ليلية وهاتف محمول ومبلغ مالى بلغ 34 ألف جنية جزء منه محترق.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أن جهود الحملات الأمنية المتتالية على منطقة السحر والجمال (الواقعة بين محافظتي الشرقية والإسماعيلية) قد أسفرت خلال الأشهر الأخيرة عن ضبط 199 عنصراً إجرامياً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و66 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى مقتل 7 من العناصر الإجرامية خلال تبادل إطلاق النيران مع القوات، وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.