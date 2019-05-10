شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب لافتة «اتجوزني بقى يا أحمد» ببنها يُسلم نفسه.. ويكشف عن سببها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمدى سلامة رئيس مركز ومدينة بنها، إنه تم التوصل لهوية الشخص الذي وراء تعليق لافتة «اتجوزنى بقى يا أحمد»، بمدينة بنها، والتي أثارت ردود أفعال مختلفة بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبن أن وراءها شاب يدعى «م. ف»، والذي أشار إلى أن اللافتة دعاية لحجز شقق بمدينة بنها.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشاب سلم نفسه لقسم ثان بنها عقب انتشار اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرا إلى أنه سوف يتم تغريمه ومحاسبته على تعليق إعلان في شوارع المدينة دون تصريح من مجلس المدينة.

كان الأهالى طالبوا المسؤولين التنفيذيين بالمدينة باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على حرمة الشارع.