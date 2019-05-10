شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تقدم الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية حتى نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية أمام الطلاب الوافدين في المرحلة الجامعية الأولى للعام 2019/2020، ضمن مبادرة الوزارة تحت عنوان «ادرس في مصر».

وناقش عبدالغفار تقريرًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، بشأن فتح باب التقدم بداية من أول مايو الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل للالتحاق بالجامعات المصرية بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات.

Advertisements

وقالت الدكتورة رشا كمال لـ«المصري اليوم» إنه يتم فتح باب التقدم للوافدين مبكرًا سنويًا، بسبب مواعيد الشهادات الثانوية في الدول الأجنبية بحيث يستطيع الطالب التقدم بمجرد الحصول على شهادته، على أن تبدأ الدراسة مع العام الجديد في سبتمبر المقبل.

وأضاف التقرير أنه على الطالب التقدم من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين أو الدخول إلى الرابط نفسه من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، مع مراعاة أن يدون الطالب اسمه وفقا لجواز السفر، ويشترط في الطالب أن يكون حاصلاً على الثانوية أو ما يعادلها، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة،وفي حال وجود أي استفسارات الاتصال على الخط الساخن 19064.

وأوضح التقرير أن الأوراق المطلوبة للتقدم على الموقع الإلكتروني الرسمي تشمل صورة الشهادة الدراسية وأخرى لجواز السفر.

وبشأن المستندات المطلوبة للتقدم عبر الإدارة المركزية للشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة في حي السفارات بمدينة نصر، تشمل: أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وصورة جواز السفر، و6 صور شخصية، ونتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا الاختبار، وإيصال سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع، وصورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.