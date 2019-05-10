شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تنظم مؤتمر «المدن الأفريقية فرص وتحديات» خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة التنمية المحلية لتنظيم مؤتمر إقليمي تحت عنوان «المدن الأفريقية.. فرص وتحديات»، خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو المقبل، وذلك بمناسبة استضافة مصر للاجتماعات التنظيمية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة، الجمعة، إن المؤتمر يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمنظمة المدن الأفريقية لدول شمال أفريقيا بالقاهرة في يونيو المقبل وسعى مصر لتوطيد العلاقات مع افريقيا لفتح أوجه التعاون والمصالح المشتركة مع دول القارة السمراء.

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وأضاف البيان أن المؤتمر يشارك فيه عدد من وزراء التنمية المحلية في الدول الأفريقية ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية والمحافظين وعدد من الجهات الدولية المانحة.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية والنمو الإقتصادي والتوسع الحضري وتوفير منبر لجميع الأطراف المعنية لتبادل الخبرات العملية للمدن الأفريقية في مجال التنمية الحضرية المتسارعة وسبل تعظيم العائد منه في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والتصدى للتحديات البيئية المشتركة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف ايضاً لتنسيق الجهود المبذولة لتحفيز التنمية المحلية وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه المدن الأفريقية في هذا المجال.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش القضايا المتعلقة بالعلاقة بين التحضر والنمو الأقتصادى في القارة الأفريقية وفتح المجال أمام المستثمرين لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة بالقارة الأفريقية وفرص تعزيز المشروعات المشتركة وقيام منظمات التنمية الأفريقية والدولية والجهات المانحة بعرض أنشطتهم وبرامجهم لإتاحة فرص التعاون ودعم الجهود التنموية للمدن الأفريقية.

يذكر أن المؤتمر يأتي في أعقاب مشاركة وفد مصري برئاسة وزير التنمية المحلية يضم محافظي القاهرة والقليوبية ودمياط ونائبة محافظ البحيرة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2018 بالقمة الثامنة للمدن الأفريقية «افريسيتي 2018» تحت عنوان «الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة: دور الجماعات المحلية والجهوية في أفريقيا» وذلك في مدينة مراكش بالمغرب؛ وخاصة لحضور اجتماعات المجلس الأفريقي العام لمنظمة «المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA» واجتماع دول الشمال الأفريقي، وما تحقق من إنجاز باختيار مصر(ممثلة في محافظة القاهرة) ضمن أعضاء إقليم شمال أفريقيا باللجنة التنفيذية للمنظمة والإجماع على استضافة مصر لمقر إقليم الشمال وكذلك اختيار محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقي العام للمنظمة واختيار السيدة محافظ دمياط، كونها قيادة نسائية محلية، كأحد أعضاء مجلس شبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقياREFELA.