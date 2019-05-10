شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 11 محلًا بدون ترخيص شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع قسمي شرطة أول وثان الرمل حملة مكبرة على المحلات المخالفة بحي شرق.

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وقال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 11 محل دون ترخيص «6 مقاهي، مطعم كشري، محل أسماك، مخزن بلاستيك، ورشتين لإصلاح السيارات».

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الحملة استهدفت مناطق السيوف شماعة وغبريال وباكوس وفلمنج وجناكليس وشدس، مشيرا إلى استمرار الحملات لغلق وتشميع كافة المحال المخالفة والغير مرخصة، وذلك في إطار عودة الانضباط للشارع السكندري.

ومن جانبه، اكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على استمرار حملات إزالة إشغالات الطريق التي تعيق حركة المرور والمارة، مشددا على تحرير غرامات مالية وإغلاق المحال والكافيتريات المخالفة ومنع التعدي على الطريق العام.