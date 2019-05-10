شكرا لقرائتكم خبر عن «اتجوزني بقي يا أحمد» تثير حالة من الجدل في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمدى سلامة، رئيس مركز ومدينة بنها، إنه تمت إزالة لافتة في منطقة النجدة بشارع فريد ندا ونهاية شارع كورنيش النيل ببنها، والتي أثارت استياء أهالي مدينة بنها ووصلت لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه وردت له عددا من الشكاوي حول اللافتة، فتم اخطار الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الذي امر بإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من علقها بعد تحديده بالتنسيق مع الشرطة والبحث الجنائي، والعمل من خلال فحص الكاميرات المتواجدة بالمنطقة في التوصل إلى هذا الشخص.

كانت لافتة «اتجوزني بقي يا احمد» أثارت المواطنين وردود الأفعال وأعرب المواطنين عن الدهشة من هذه اللافتة مطالبين بالكشف عن هوية من علقها.

لافتة «اتجوزني بقي ياأحمد» في القليوبية