شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تفوز بجائزة «أفضل مؤسسة تعليمية» من الاتحاد الأكاديمي بأكسفورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة تنظيم منتدى الإنجازات للمؤسسات التعليمية الناجحة التابعة للاتحاد الأكاديمي– أكسفورد بالمملكة المتحدة عن فوز جامعة كفر الشيخ بجائزة «أفضل مؤسسة تعليمية»، وهي جائزة دولية في العلوم والتعليم تحت مسمى «Best Educational Institution»، كما أعلنت الهيئة منح الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، لقب «أفضل إداري لهذا العام» Manager of the Year.

وذكرت الهيئة، في تقريرها، أن هذا التقدير يعد اعترافا بالجهود المتميزة للجامعة على المستوى المهني ومستوى الخدمات والتوجهات التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى المستوى المتميز لخريجي الجامعة، وأن هذه المحاور الرئيسية مع سمعة أكاديمية عالمية للجامعة، بالإضافة إلى النمو الديناميكي واستدامة إنجازات أعضاء هيئة التدريس قد ساهم في تحقيق هذا الفوز.

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وأضافت الهيئة أن هذا الفوز يؤكد السمعة المتميزة للجامعة ومتانة الشهادات التي تمنحها، بالإضافة إلى المكانة التي تحتلها الجامعة دوليًّا.

من جانبه، قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه من المقرر الحصول على التكريم خلال فعاليات منتدى الإنجازات للمؤسسات التعليمية الناجحة المقرر انعقاده بمدينة ميلان في إيطاليا في يوليو المقبل، بحضور العديد من قادة ورواد في العلوم والتعليم والرعاية الصحية والاقتصاد ورجال الأعمال.

وأضاف القمري أن هذا الإنجاز يعكس بشكلٍ أساسي جودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة ويؤكد أن خطط تطوير وتدويل الجامعة بدأت تؤتى ثمارها، وأن هذا الاعتراف الدولي يأتي امتدادا للفوز بلقب أفضل جامعة مصرية وتميزها في تصنيفات التايمز البريطاني وشنغهاي الصيني وتصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة الإندونيسي، واعترافا بأن بوصلة الجامعة تتجه إلى الطريق الصحيح وتدعم سمعة الجامعة وتعزز تنافسية خريجيها.

وطالب أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم في الجامعة بالعمل على استثمار هذه الإنجازات والاستفادة منها في الارتقاء بنوعية الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات المطلوبة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر.