شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي ١١٨ ألفا و٩٨١ طالب وطالبة غدا السبت أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية أمام ٦٤٤ لجنة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة، والمقرر لها في الفترة من ١١ إلى ١٦ من الشهر الجاري، وتم الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة بناء على تعليمات محافظ الشرقية لإتمام الإمتحانات بصورة لائقة وتوفير الجو النفسي المناسب للطلاب وتحقيق أعلى درجات الإنضباط بجميع اللجان.

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و من جانبه قال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، رمضان عبدالحميد حسن، أن جميع الإدارات التعليمية أنهت ستعدادتها لبدء إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدارسها، وتم التأكيد عليهم لتحقيق كافة أوجه الإلتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض عملية الإمتحانات، وأن جميع اللجان على استعداد تام لاستقبال الطلاب وتوفير الجو الهادئ لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بأنه تم التوجيه بضرورة تأمين وانتظام اللجان والمتابعة المستمرة من قِبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بالإمتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الإمتحانات بكل إدارة ومنع التليفونات المحمولة داخل اللجان.

وأكد وكيل أول الوزارة، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهه حالات الطوارئ.