شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مصري يخوض انتخابات البرلمان الأوروبي ضمن قائمة حزب يوناني (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رشح حزب إيلينيس ريزو سباستيس اليوناني، أحمد عبدالحميد خلف سيد، مصري الجنسية، ضمن قائمة الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، وبذلك يعتبر أول مرشح مصري وعربي للبرلمان الأوروبي.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا- اليونان، أوضح فيه المستشار العمالي، أشرف فؤاد، أن المرشح المصري للبرلمان الأوروبي أحمد عبدالحميد حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1992 بتقدير عام جيد جدا، وكان الرابع على دفعته، سافر لليونان للعمل مثل باقي الشباب المكافح منذ أكثر من 15 عاما واسم الشهرة باليونان هو «أحمد سيد» الاسم الأول والرابع كما تجري الأعراف اليونانية، وهو يعمل مترجم باليونان، ويعتبر مثال للشباب المكافح الناجح.

يذكر أن حزب إيلينيس ريزو سباستيس اليوناني هو حزب وسطي برئاسة شخصية سياسية معروفة، وحمل رئيس الحزب سابقا ثلاث حقائب وزارية هي الزراعة، والتخطيط، والعمل.