شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السويد تفتتح معرض صور عن الأبوة فى مكتبة الأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت سفارة السويد معرض صور «لأنني أب: آباء مصريون وآباء سويديون» في مكتبة الإسكندرية، والذى يستمر على مدار شهر مايو.

يضم المعرض صور من مصر والسويد لإظهار الدور العالمي للأب ولتبادل الحوار بين الثقافتين وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وتم تنظيم هذا المعرض بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية المجلس القومي للمرأة، المعهد السويدي، سفارة السويد بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مصر.

وسيستمر المعرض فى فتح أبوابه للجمهور حتى يوم 28 مايو من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض كان قد أقيم فى وقت سابق في القاهرة في أكتوبر 2018، ولكن تعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها المعرض في الأسكندرية.

وقال الدكتور بيراكسل فريلينغسدورف، نائب سفير السويد في القاهرة:" يعد هذا المعرض فرصة لإبراز الدور الهام الذي يقوم به الآباء في حياة أبنائهم بشكل تفاعلى، وكيفية تأثيره ليس فقط على عائلاتهم، بل على المجتمع ككل".

وأضاف: "أنا سعيد لأن المبادرة المشتركة لهذا المعرض الفوتوغرافي جاءت إلى الإسكندرية لتوفر منصة لحوار ثقافي حول موضوعات هامة مثل المساواة بين الجنسين، والتي تعد جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للسويد"





وقالت الدكتورة هند حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة " إن المجلس يؤمَن أن كل من الأم والأب لهما أدوار متكاملة داخل الأسرة، وأن تربية وتنشئة الأبناء على القيم ، والاخلاق ، والمبادئ هي نتيجة تعاون مشترك ومتوازن بين الجانبين ، فكما للأم دور هام تقوم به داخل أسرتها ، فان للأب أيضا ًدورمحوري باعتباره هو المسؤول الأول عن تحقيق الاستقرار والسلام النفسي داخل هذه الأسرة، ويأتي معرض " لأني أب" ليؤكد على هذا الدور الهام ويثمنهُ، وليقدم نماذج إيجابية لمجموعة من الآباء المؤمنين أن الأبوة تعد مسئوليه وهى مشاركة بين شخصين، كما يعمل المعرض على خلق حوار مجتمعي حول أهمية دور الرجل في مساندة ودعم المرأة في القيام بدورها داخل المجتمع ودفعها للأمام ، ومساعدتها على النجاح والتفوق".

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وأضاف إن إشراك الرجال والفتيان كحلفاء في تحقيق المساواة بين الجنسين هى استراتيجية رئيسية للأمم المتحدة للمرأة لضمان التغيير على المدى الطويل. من خلال هذا المعرض الفني، يتم نقل رسائل عن الأبوة الإيجابية لتأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه الآباء في تشكيل حياة أطفالهم. هذا المعرض جزء منالبرمجة الشاملة التي تركز على تغيير السرد حول الأدوار بين الجنسين والأبوة ". السيدة جيلان المسيري؛ منسق برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.





«آباء مصريون» هو معرض صور فوتوغرافية يستهدف عرض نماذج من الآباء المصريين ممنّ يشاركون زوجاتهم في تحمل مسئولية أبنائهم، يشاركون في حياتهم اليومية، يلعبون، يقرأون، يضحكون، يذاكرون، يطهونّ، وغيرها من مظاهر المشاركة، الدعم والحب… ويسعى المعرض الذي يقيمه المجلس القومي للمرأة إلى إبراز قصص الآباء المشاركين لزوجاتهم في المجتمع المصري، من أجل تنشئة جيل سوى، ينمو في أسرة سعيدة مستقرة، من أجل وطن مستقر ومنتج.