شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تضبط 4556 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم. و أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 4556 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1389 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎ Advertisements

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