شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة كويتية تبرئ مصرى من تهمة الدعوة للانضمام لداعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة التمييز الكويتية، بتأييد حكم محكمة الاستئناف، بحبس كويتى 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبراءة مصرى وآخر ( من غير محددى الجنسية)، من تهمة الدعوة للانضمام إلى تنظيم "داعش" الارهابى .
وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت بحبس المتهم الكويتى 10 سنوات ، والمتهمين المصرى والآخر 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما؛ بعد أن وجهت لهم تهم، تأييد ودعم تنظيم "داعش" الارهابي"، وتوزيع منشورات بعدد من المساجد، تدعو للانضمام إلى التنظيم الارهابي، وكذلك قلب نظام الحكم فى الكويت والخروج على ولاة الأمر.
وقد قامت الأجهزة الأمنية المعنية بترحيل المتهم الكويتى إلى السجن المركزى لتنفيذ العقوبة، فيما قامت ببدء اجراءات الافراج عن الاثنين الآخرين، تنفيذا لحكم محكمة التمييز الكويتية.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة كويتية تبرئ مصرى من تهمة الدعوة للانضمام لداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.