مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية، وعثر بحوزته على قطعتي أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدر الهيروين برئاسة اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالاشتراك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي

وردت معلومات لمجموعات العمل تفيد رصد عنصر شديد الخطورة قام بنقل نشاطه للظهير الصحراوي بطريق القاهرة – السويس دائرة قسم فيصل بمديرية أمن السويس هرباً من الضربات الأمنية المكثفة على منطقة السحر والجمال.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والجهات الأمنية المعنية، ولدى استشعار العنصر اقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلته بالمثل ، وأسفر ذلك عن مصرعه ونشوب حريق بالدراجة النارية التي كان يستقلها وجثته ، وعُثر بجواره على "2 بندقية آلية " إحداهما محترقة"، عدد من الخزن وفوارغ طلقات مختلفة الأعيرة " محترقة" – طبنجة روسي وعدد 2 خزينة لذات العيار، كمية محترقة من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – نظارة رؤية ليلية – هاتف محمول – مبلغ مالي بلغ 34 ألف جنية " جزء منه محترق).

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، ويأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكاناً لترويج المواد المخدرة.. واستمرارا للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية.

والجدير بالذكر أن جهود الحملات الأمنية المتتالية على منطقة السحر والجمال قد أسفرت خلال الأشهر الأخيرة عن ضبط "199" عنصراً إجرامياً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، 66 قطعة سلاح ناري بالإضافة إلى مصرع "7" من العناصر الإجرامية خلال تبادل إطلاق إطلاق النيران مع القوات.

وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لضبط باقي العناصر الإجرامية.